Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Предоставление Украине и Молдавии статусов кандидата на вступление в ЕС является всего лишь опереточными действиями, заявил 30 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Х Петербургском международном юридическом форуме.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«В отношении ЕС, раз уж вы спросили, мне кажется, что это все какие-то опереточные действия, которые сами участники этой постановки не воспринимают всерьез. Желание очень простое — каким-то образом зацепить Россию. Желание показать нам различные возможности, которые существуют у Евросоюза, желание сделать, что называется, в чем-то побольнее, хотя это цели не достигает», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Евросовет решил предоставить статус кандидата в ЕС для Молдавии и Украины.

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