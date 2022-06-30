Симферополь, 30 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым до конца суток 30 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Лозовое, Симферопольский район.

По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие час — два и до конца дня 30 июня в северо-западных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, при шквалистом ветре 15-20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Крыма 30 июня введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за последствий сильных дождей, обрушившихся на регион 25–27 июня.