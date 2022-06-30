София, , 15:28 — REGNUM Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков единолично принимал решение о высылке из страны 70 сотрудников дипломатического корпуса Российской Федерации. Об этом 30 июня в эфире софийского телеканала NOVA заявил депутат Народного собрания (парламента) Болгарии, представитель коалиционной партии «Есть такой народ» Тошко Йорданов.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Йорданова, соответствующая акция была осуществлена «при полном нивелировании болгарского законодательства в интересах амбиций одного человека».

«Это — ложь, что Петков не причастен к нападкам на российских посланников, — отметил, в частности, он. — Именно из его офиса были отправлены методические указания в МИД Болгарии». Нардеп также порекомендовал бывшему руководителю болгарского кабмина признать факт своего участия в политической игре.

«Кирилу [Петкову] пора перестать прятаться за чужие спины», — сказал Йорданов.

Напомним, 28 июня экс-глава правительства Болгарии Кирил Петков объявил о высылке из страны 70 сотрудников посольства и консульских учреждений РФ в Софии, Варне и других болгарских городах. По некоторым данным, российских дипломатов обвинили в «шпионаже». При этом бывший глава болгарского кабмина заявил, что указанное решение было принято «коллегиально на экстренном правительственном совещании».