София, 30 июня, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков единолично принимал решение о высылке из страны 70 сотрудников дипломатического корпуса Российской Федерации. Об этом 30 июня в эфире софийского телеканала NOVA заявил депутат Народного собрания (парламента) Болгарии, представитель коалиционной партии «Есть такой народ» Тошко Йорданов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам Йорданова, соответствующая акция была осуществлена «при полном нивелировании болгарского законодательства в интересах амбиций одного человека».

«Это — ложь, что Петков не причастен к нападкам на российских посланников, — отметил, в частности, он. — Именно из его офиса были отправлены методические указания в МИД Болгарии». Нардеп также порекомендовал бывшему руководителю болгарского кабмина признать факт своего участия в политической игре.

«Кирилу [Петкову] пора перестать прятаться за чужие спины», — сказал Йорданов.

Напомним, 28 июня экс-глава правительства Болгарии Кирил Петков объявил о высылке из страны 70 сотрудников посольства и консульских учреждений РФ в Софии, Варне и других болгарских городах. По некоторым данным, российских дипломатов обвинили в «шпионаже». При этом бывший глава болгарского кабмина заявил, что указанное решение было принято «коллегиально на экстренном правительственном совещании».