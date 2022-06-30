Киров, , 15:27 — REGNUM В управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю поступила информация о заражении четырех детей разных возрастов клещевым вирусным энцефалитом после питья сырого козьего молока. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Коза Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Производство и продажа молока осуществлялись на одной из частных ферм в деревне Ерши Кирово-Чепецкого района. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырого козьего молока гражданином не проводилась.

В отношении гражданина вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Московской области семья заразилась энцефалитом при употреблении сырого молока.

В период массового нападения клещей можно заразиться клещевым вирусным энцефалитом при употреблении непастеризованного молока коз, коров, буйволов. В период распространения вируса по организму животного он попадает и в молоко.