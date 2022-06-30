Нагорный Карабах, 10 мая, 2006, 15:10 — ИА Регнум. "Операция "Кольцо" явилась выражением стремления Центра разрубить одним ударом в сговоре с Азербайджаном карабахский узел, по принципу: "Нет людей, нет проблемы". Это - террористическая акция, разработанная и утвержденная на высшем государственном уровне властями СССР и Азербайджанской ССР". Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Национального Собрания Нагорно-Карабахской Республики Максим Мирзоян , комментируя военную операцию "Кольцо", проведенную в эти дни 15 лет назад совместными силами подразделений Советской армии, ВВ МВД СССР и азербайджанского ОМОНа против мирных жителей Нагорного Карабаха.

"19 апреля 1991 года меня и тогдашнего председателя агропрома Нагорного Карабаха Леонарда Петросяна пригласил к себе заместитель коменданта Района чрезвычайного положения генерал Стариков и сообщил, что готовится некая операция, которая будет иметь очень неприятные последствия для армян Нагорного Карабаха. Он предупредил, что это является следствием отказа Армении участвовать в подписании готовящегося Союзного договора и референдуме по сохранению Союза. Об этом я дал знать бывшему президенту Армении Левону Тер-Петросяну . Он сказал, что переговорит с Горбачевым и постарается все уладить", - сказал Максим Мирзоян.

По словам депутата, тогдашний президент Азербайджана Аяз Муталибов (о чем он сам отмечает в своих мемуарах) заходил к Михаилу Горбачеву и поставил вопрос ребром: либо решите карабахскую проблему в том виде, в котором они (карабахцы - прим. ред.) требуют, либо необходимо очистить Карабах от армян. Горбачев дал свое согласие на последнее, сказал депутат.

"После получения "добро" операция началась 30 апреля (я тогда был председателем горисполкома), и уже 2 мая в Степанакерте появилось несколько сотен беженцев из Геташена, которых доставили на спецвертолетах ВВ МВД СССР. Часть геташенцев и людей, депортированных из этой зоны, были отправлены на вертолетах в Армению. В Степанакерт же привезли их для устрашения - мол, образумтесь, армяне, вам здесь делать нечего. В тот же день вместе с вертолетами подоспели фуры Красного Креста с гуманитарной помощью, питанием, одеждой. То есть, был некий сговор, иначе не могло быть такой синхронности в действиях Советской армии, Внутренних войск МВД СССР и азербайджанского ОМОНа, высшего руководства СССР и Азербайджана. Такова предыстория зарождения и реализации операции "Кольцо", в результате которой были опустошены 24 села, а население насильственно депортировано", - сказал Максим Мирзоян.

Депутат обращает внимание на важную, по его мнению, деталь, которая также свидетельствует о том, что имел место сговор. "В ноябре 1990 года, находясь в США, я встретился с Полом Гоблом - тем самым, который одним из первых разработал план урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, предполагающий обмен территориями. У него на столе я увидел предполагаемую карту обменов. Практически ту же самую карту задолго до встречи с Гоблом я видел у коменданта Района чрезвычайного положения Сафонова, на которой штаб разрабатывал свои операции по подавлению "сепаратистских" настроений карабахских армян. Идентичность карты, которой пользовался Сафонов и которую предлагал Гобл, разумеется, не является совпадением и говорит о том, что существовала единая программа действий в отношении Нагорного Карабаха", - отметил депутат.

По словам Максима Мирзояна, "видя такое развитие событий, 16 мая 1991 года, в самый разгар операции "Кольцо", когда от армян была очищена практически треть карабахской территории, мы обратились с просьбой предоставить нам политическое убежище к мировому сообществу, к странам "семерки", а также Ельцину и Назарбаеву, которые в то время несли на своих плечах обязанности миротворцев. Шум, поднятый на весь мир, в какой-то степени умерил аппетиты Горбачева и лидеров Азербайджана".