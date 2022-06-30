Уфа, 30 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Свыше 230 нарушений в деятельности фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) выявили сотрудники прокуратуры в Башкирии в 2022 году. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Adm44.ru ФАП

Сообщатся, что прокуроры республики проверили исполнение законодательства при возведении и оснащении фельдшерско-акушерских пунктов.

В ходе надзорных мероприятий были выявили нарушения, связанные с наличием строительных недостатков зданий, неиспользованием введенных в эксплуатацию объектов здравоохранения, несоответствием помещений и оборудования санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Отмечается, что в Чекмагушевском районе шесть фельдшерско-акушерских пунктов не работали в течение двух месяцев после приемки из-за имеющихся недочетов, а в Бижбулякском районе в зданиях не было настенных электрических конвекторов и системы центрального водоснабжения.

Сообщается, что в Нуримановском и Ермекеевском районах в ФАПах были выявили нарушения пожарной безопасности. В Хайбуллинском районе в четырех фельдшерско-акушерских пунктах медицинскую деятельность вели без соответствующей лицензии. В 24 врачебных амбулаториях Мечетлинского района лекарственные средства хранились с нарушением сроков годности. В Аургазинском районе в трех населенных пунктах размещены ФАПы, в которых не было фельдшеров и акушерок, работавших на постоянной основе. Такие же случаи установлены прокурорами в медицинских организациях Кушнаренковского, Благовещенского и Учалинского районов.

После вмешательства сотрудников прокуратуры были приняты меры по организации работы по укомплектованию вакантных должностей медицинскими кадрами.

Отмечается, что всего в 2022 году в работе 104 фельдшерско-акушерских пунктов было выявлено 230 нарушений. Для устранения этих нарушений было внесено 37 представлений. По итогам их рассмотрения были привлечены к дисциплинарной ответственности 28 должностных лиц, одно исковое заявление было направлено в суд, по постановлениям прокуроров в административном порядке было привлечено к ответственности 30 лиц.