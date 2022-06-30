Брянск, 30 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции органа полиции Брянской области экстрадировали из Венгрии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Уголовное дело в отношении экс-полицейского возбуждено в 2016 году, его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере и воспрепятствовании производства предварительного расследования. Длительное время мужчина находился в международном розыске, его разыскали в Венгрии, где он отбывал наказание за совершение другого преступления. После обсуждения его в мае 2022 года депортировали в РФ из-под венгерской стражи.

Следствие предъявило ему обвинение, бывший полицейский заключён под стражу.