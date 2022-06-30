30 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Татьяна Стоянович, , 21:35 — REGNUM Когда президент Сербии Александр Вучич сообщает сербской общественности о том, что албанские сепаратисты в Косово планируют провести осенью на севере края этническую чистку в отношении сербов, он должен ответить и на главный вопрос — будет ли подконтрольная ему партия «Сербский список» участвовать в ней или нет. Об этом ИА REGNUM заявил профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Сербия и Косово Gajmar

Александр Вучич Predsednik.rs

Напомним, что 29 июня после встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком Вучич сообщил, что косовские албанцы выдвигают сербской стороне новые требования. Они требуют отменить режим въезда на территорию Косово и Метохии на основании сербского внутреннего паспорта и заставить сербов регистрировать свои автомобили с номерами «Республики Косово». Если сербы откажутся, Приштина будет отнимать у них машины, рассказал Вучич. По его словам, косовские сепаратисты таким образом намереваются спровоцировать бунт сербов, проживающих на севере края, и воспользоваться этим как предлогом для проведения операции, которая привела бы к тотальному выселению сербов из Косово, как это сделали хорваты в 1995 году во время операции «Буря».

Вопрос использования автомобильных номеров Сербии на территории Косово и Метохии возник в сентябре 2021 года, когда сепаратистский режим Альбина Курти сослался на принцип «взаимности» в отношениях с Белградом и запретил использование сербских номеров в крае. В ответ сербы заблокировали дороги на севере Косово и Метохии. Власти в Белграде приказали армии переместить бронетехнику ближе к административной линии между центральной Сербией и Косово. Конфликт был исчерпан после того, как делегации Белграда и Приштины договорились в Брюсселе, что на территории Косово и центральной Сербии до момента достижения долгосрочного решения этого вопроса будет действовать режим стикеров (автовладельцы будут заклеивать государственную символику на номерах своих автомобилей).

Мирович отметил, что «Сербский список» является частью того правительства Альбина Курти, которое приняло решение о применении принципа «взаимности», когда речь идет об использовании автомобильных номеров Сербии на севере Косово и Метохии.

Альбин Курти (сс) AgronBeqiri

«Это примерно то же самое, что и заявление Вучича о том, что Альбин Курти и Владимир Путин размышляют примерно одинаково, когда речь идет о решении Международного суда ООН по поводу соответствия одностороннего провозглашения независимости Косово международному праву. Пускай Вучич скажет, кто состоит в коалиции с Курти — Путин или его «Сербский список», — заявил эксперт.

По словам Мировича, если бы президент Сербии действительно планировал защищать права сербов в южном крае, «Сербский список» вышел бы из состава сепаратистского правительства в Приштине.

«Этого не произошло до сих пор. Так что речь идет, скорее всего, о заявлениях, которые должны отвлечь внимание общества от того, что Вучич подписал договоренности с Курти», — полагает Мирович.

Эксперт считает, что в итоге сербская сторона подпишет с косовскими сепаратистами соглашение, в рамках которого использование сербских автомобильных номеров на территории Косово окажется под запретом.

«Только на этот раз не будет перемещения танков к административной линии между центральной Сербией и южным краем, там не появится посол России, не будет пламенных заявлений. Вспомним, что ранее Вучич кричал «мы не отдадим Газиводе», но теперь он не только отдал сепаратистам Газиводе, но и учредил предприятие, которое будет взимать с сербов на севере Косово и Метохии плату за электричество и передавать ее Приштине. Так что его заявления для меня серьезны примерно настолько же, насколько и заявления Зеленского», — рассказал Мирович.

Отвечая на вопрос, станет ли соглашение об использовании автомобильных номеров очередным шагом в сторону подписания «юридически обязывающего соглашения между Белградом и Приштиной», эксперт заявил, что юридически обязывающими соглашениями уже являются Брюссельское и Вашингтонское.