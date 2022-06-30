Москва, , 15:26 — REGNUM Правительство создаст стимул активнее задействовать сельскохозяйственные участки в России по назначению. Об этом 30 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Сельское хозяйство Правительство Нижегородской области

«Рассмотрим вопрос об облегчении ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Правительством подготовлен соответствующий законопроект», — заявил Мишустин.

«Сейчас по стране тысячи участков либо заброшены, либо используются с другими целями. Подготовленные поправки позволят быстрее сменить правообладателя таких земель, и мы при этом предусмотрели меры, которые исключают возможность недобросовестными предпринимателями переоформлять эти участки на третьих лиц или предлагать их в качестве залога — чтобы уходить от ответственности за нецелевое использование», — указал он.

По его словам, в настоящее время уточняется порядок продажи подобных участков на публичных торгах — сокращается срок, по истечению которого они должны быть проведены.

«Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность использования сельхозземель», — подчеркнул Мишустин.