Москва, 30 июня 2022, 15:24 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об аренде охотничьего оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Клод Моне. Охота (фрагмент). 1876
Клод Моне. Охота (фрагмент). 1876

Определяется, что порядок выдачи гражданам РФ и иностранным гражданам для охоты принадлежащих юрлицам, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, охотничьего оружия и патронов к нему, а также порядок учета и возврата этими гражданами указанного оружия устанавливается Росгвардией.

Устанавливается также, что иностранный гражданин вправе получать, носить и использовать в целях охоты охотничье оружие и патроны к нему, переданные ему в соответствии с положениями ФЗ «Об оружии». Документы, необходимые для приобретения, ввоза и вывоза из России гражданского оружия иностранными гражданами составленные на иностранном языке без дублирования в них записей на русском языке, представляются в Росгвардию или ее территориальный орган с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована в порядке, установленном законодательством о нотариате.

Специально предлагается установить, что по окончании охоты охотничье оружие и неизрасходованные патроны к нему возвращаются собственнику такого оружия либо его уполномоченному представителю.

Кроме того, прописывается, что для получения разрешения на ношение и использование охотничьего оружия гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, обязан представить в Росгвардию или ее территориальный орган по месту жительства заявление, а также документы, предусмотренные положениями ФЗ «Об оружии» для граждан РФ, обращающихся за получением лицензии на приобретение охотничьего оружия, с учетом особенностей, в отношении граждан РФ, проходящих службу в государственной военизированной организации и имеющих воинское звание либо специальное звание или классный чин юстиции.

Граждане РФ, обратившиеся за получением разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, и граждане РФ, имеющие разрешение на ношение и использование охотничьего оружия, обязаны проходить медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

Срок действия разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, выдаваемого гражданину РФ, составляет пять лет.

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