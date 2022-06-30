Москва, 30 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об аренде охотничьего оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Клод Моне. Охота (фрагмент). 1876

Определяется, что порядок выдачи гражданам РФ и иностранным гражданам для охоты принадлежащих юрлицам, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, охотничьего оружия и патронов к нему, а также порядок учета и возврата этими гражданами указанного оружия устанавливается Росгвардией.

Устанавливается также, что иностранный гражданин вправе получать, носить и использовать в целях охоты охотничье оружие и патроны к нему, переданные ему в соответствии с положениями ФЗ «Об оружии». Документы, необходимые для приобретения, ввоза и вывоза из России гражданского оружия иностранными гражданами составленные на иностранном языке без дублирования в них записей на русском языке, представляются в Росгвардию или ее территориальный орган с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована в порядке, установленном законодательством о нотариате.

Специально предлагается установить, что по окончании охоты охотничье оружие и неизрасходованные патроны к нему возвращаются собственнику такого оружия либо его уполномоченному представителю.

Кроме того, прописывается, что для получения разрешения на ношение и использование охотничьего оружия гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, обязан представить в Росгвардию или ее территориальный орган по месту жительства заявление, а также документы, предусмотренные положениями ФЗ «Об оружии» для граждан РФ, обращающихся за получением лицензии на приобретение охотничьего оружия, с учетом особенностей, в отношении граждан РФ, проходящих службу в государственной военизированной организации и имеющих воинское звание либо специальное звание или классный чин юстиции.

Граждане РФ, обратившиеся за получением разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, и граждане РФ, имеющие разрешение на ношение и использование охотничьего оружия, обязаны проходить медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

Срок действия разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, выдаваемого гражданину РФ, составляет пять лет.