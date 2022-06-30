Кишинёв, 30 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Министерство образовании Молдавии должно дать объяснений по объявленной реформе системы вузов. С таким заявлением выступила на заседании парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ депутат от Партии социалистов Адела Рэйляну.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Непонятно, как так получилось, что такая важная реформа с разрушительными последствиями для дидактических кадров, для будущих студентов была разработана и предложена министерством без широкого общественного обсуждения», — сказала депутат.

Она добавила, что нужно понимание, куда выпускникам школ подавать документы. Также Рэйляну заявила, что сожалеет о планах сократить Аграрный университет в аграрной стране. Депутат потребовала от минобразования дать подробный ответ как можно скорей.

Напоим, о реформе системы вузов Молдавии минобразования неожиданно объявило 28 июня. Планируется, что шесть учебных заведений будут поглощены более крупными.