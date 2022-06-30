Москва, 30 июня 2022, 15:24 — REGNUM Возобновление программы туристского кешбэка в период летний отпусков — правильная и своевременная мера, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента Елена Джанджугазова.
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов заявил, что нужно вновь запускать программу туристического кешбэка и распространять ее на сезон отпусков.
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