Москва, , 15:24 — REGNUM Возобновление программы туристского кешбэка в период летний отпусков — правильная и своевременная мера, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента Елена Джанджугазова.

Туристы igorvsyannikov

«В настоящее время особенно важно стимулировать программы отдыха в регионах России. Если популярные пляжные направления загружены, то другие туристские направления нуждаются в поддержке.

Следует также учитывать, что отдых подорожал и в обществе имеет место ожидание, которое обычно сдерживает расходы и в том числе на отдых.

Все формы государственной поддержки социальных программ и в том числе массового туризма очень своевременны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов заявил, что нужно вновь запускать программу туристического кешбэка и распространять ее на сезон отпусков.

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