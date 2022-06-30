Простимулирует отдых в регионах России: о кешбэке в период отпусков
Москва, 30 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Возобновление программы туристского кешбэка в период летний отпусков — правильная и своевременная мера, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента Елена Джанджугазова.
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Туристы
«В настоящее время особенно важно стимулировать программы отдыха в регионах России. Если популярные пляжные направления загружены, то другие туристские направления нуждаются в поддержке.
Следует также учитывать, что отдых подорожал и в обществе имеет место ожидание, которое обычно сдерживает расходы и в том числе на отдых.
Все формы государственной поддержки социальных программ и в том числе массового туризма очень своевременны», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов заявил, что нужно вновь запускать программу туристического кешбэка и распространять ее на сезон отпусков.
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