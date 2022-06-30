Париж, , 15:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО, который состоялся в Мадриде (Испания), напомнил, что Североатлантический альянс также является «ядерным альянсом», сообщает Le Parisien.

НАТО NATO North Atlantic Treaty Organizaton

«НАТО также является ядерным альянсом. Франция очевидно вносит важный вклад в эту область», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поддержки Украины со стороны НАТО.

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