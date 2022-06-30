Париж, 30 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО, который состоялся в Мадриде (Испания), напомнил, что Североатлантический альянс также является «ядерным альянсом», сообщает Le Parisien.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

«НАТО также является ядерным альянсом. Франция очевидно вносит важный вклад в эту область», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поддержки Украины со стороны НАТО.