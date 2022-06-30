Москва, 30 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин представит своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо исчерпывающие разъяснения по ситуации с Украиной. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 30 июня журналистам.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Он отметил, что рабочий визит президента Индонезии Видодо в Москву начнётся через час. Индонезийский лидер уже прибыл в российскую столицу, где состоится его беседа с Путиным.

Президенты будут общаться в ходе рабочего завтрака, а затем сделают заявления для СМИ, уточнил Песков. Он подчеркнул, что визит Видодо чрезвычайно важен.

«(Получит) исчерпывающие объяснения по украинским делам со стороны нашего президента», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Видодо предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому передать с ним личное послание для Путина.

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