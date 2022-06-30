Горловка, ДНР, 30 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) получил ранения один мирный житель. Об этом 30 июня сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«В результате обстрела поселка шахты им. Калинина (Калининский район Горловки) со стороны ВФУ по ул. Джанкойской, 23 ранение получил мирный житель», — написал он в своём сообщении.

При этом позднее Приходько уточнил, что раненному мирному жителю 1975 года рождения была оказана необходимая медицинская помощь и добавил, что также при обстреле получили повреждения два дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими нацистами города Ясиноватая в ДНР был ранен подросток.