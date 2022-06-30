Донецк, 30 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 14:21 из Розовки обстреляли Новобахмутовку, выпустив 29 гранат из АГС.

В 14:35 с позиций ВСУ в Красногоровке вёлся Кировского района Донецка. По мирным кварталам боевики выпустили три снаряда калибра 152 мм.