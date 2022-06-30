Мурманск, , 15:20 — REGNUM В Мурманской области проводили в последний путь двух героев военной операции на Украине — младшего сержанта Алексея Агаркова и рядового Валерия Соколова. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Андрей Чибис.

Гвоздики Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Выпускники Апатитского политехнического колледжа, ребята много лет прожили в Кандалакшском районе. Оба были кадровыми военнослужащими, принимали участие в борьбе России против неонацизма и защите мирных граждан. Честное служение Родине, самоотверженность наших воинов и верность своему долгу достойны глубочайшей признательности, уважения и вечной памяти», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Курской области сообщили о гибели ещё одного военного.