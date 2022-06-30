Донецк, 30 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрелом украинских войск оказалась Горловка. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Боевики обстреляли город из миномёта с позиций в Дзержинске. По Горловке выпущено десять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИИА REGNUM, вооружённые украинские формирования открыли огонь по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике.