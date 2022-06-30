Москва, 30 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. РФ не избежать падения производства стального проката во втором полугодии 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«Выпуск проката зависит не только от объемов спроса, но и от складских мощностей, — отметил Тимофеев. — Из-за нарушения в международной логистике металлурги ожидали, что цены на внутреннем рынке сравнятся с общемировыми, а экспорт быстро переориентируется на восток. В результате металлопрокат стал залеживаться и забивать складские мощности. Падение проката с начала года составило всего 2,3%, да и то это меньше, чем в общемировом тренде. Из самых крупных поставщиков лишь Индия показала рост. Похоже, что падения во втором полугодии не избежать, поскольку металлурги и так возмущаются, что курс рубля сказывается на удорожании металлопроката».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что власти РФ могли бы помочь российским металлургам, если бы запустили массовое строительство в рамках реновации аварийного и ветхого жилья.