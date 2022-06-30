Москва, 30 июня 2022, 15:15 — REGNUM Россия больше не выполняет предписания Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявил 30 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос о призыве ЕСПЧ не казнить воевавших в Донбассе британских наемников.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, закон об этом подписал президент Владимир Путин.
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