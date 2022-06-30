Москва, 30 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Россия больше не выполняет предписания Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявил 30 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом он ответил на вопрос о призыве ЕСПЧ не казнить воевавших в Донбассе британских наемников.

«Вы знаете, что предписания ЕСПЧ Россия больше не выполняет. Это, наверное, единственное, что можно сказать. И все-таки по поводу судьбы этих наемников, конечно же, нужно понимать, что в данном случае нужно общаться с руководством Донецкой Народной Республики», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, закон об этом подписал президент Владимир Путин.

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