Москва, 30 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Наблюдаемое в мае 2022 ускорение падения ВВП России (-4,3% в мае против — 2,8% в апреле) видимо будет наихудшим показателем за год, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Дно было пройдено в апреле–мае 2022 года, дальше будет стабилизация и постепенное восстановление экономики России.

Для скорейшего восстановления экономике России нужен импульс в виде снижения ключевой ставки ЦБ РФ и увеличения объемов товарооборота с дружественными странами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём ВВП России в мае 2022 года сократился на 4,3% в годовом выражении после падения на 2,8% в апреле.

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