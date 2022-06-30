Тбилиси, , 15:15 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии уже перестали говорить о досрочных выборах, а просто требуют включить их представителей в правительство. Об этом 30 июня заявил журналистам спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Шалва Папуашвили Parliament.ge

«Почему они не требуют досрочных выборов? Они знают, что у них нет поддержки народа», — сказал глава парламента.

По его словам, выборы местной власти, которые прошли в Грузии в октябре 2021 года, показали, что оппозиция не может победить правящую партию «Грузинская мечта». Папуашвили подчеркнул, что в любом случае не стоит ожидать выборов в парламент до 2024 года.

Напомним, Евросовет отложил до конца года присвоение Грузии статуса кандидата в ЕС, потребовав провести ряд реформ. Грузинская неправительственная организация «Позор» 24 июня потребовала отправить правительство в отставку в течение недели и сформировать «правительство национального согласия» или «техническое правительство» с участием оппозиции. К этому требованию присоединяются другие партии, в том числе самая крупная в оппозиции — «Единое национальное движение».