Париж, 30 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поддержки Украины со стороны НАТО, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Во время пресс-конференции, состоявшейся 30 июня в Мадриде (Испания) на полях саммита НАТО, президент Республики объявил, что союзники «единогласно решили усилить экономическую, кадровую и военную поддержку Украины».

«Союзники выполняют свои обязанности. Франция доставит шесть дополнительных артиллерийских установок César, а также бронетехнику на Украину», — заявил Эммануэль Макрон, назвав ситуацию «исключительно серьезной».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО, который состоялся в Мадриде (Испания), заявил, что НАТО не нацелен против Китая.