Саранск, 30 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 20 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 135 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Всего в регионе подтвердили 68 665 случаев заражения коронавирусом, из них 15 — за минувшие сутки. Скончался от коронавирусной инфекции как основной причины 1391 человек, за минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы семь пациентов, накануне в больницы попали также семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 23 жителя республики.