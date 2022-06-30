Москва, , 15:12 — REGNUM Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, по которому особенности градостроительной деятельности Москвы и Санкт-Петербурга будут распространены на Севастополь, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Документ был подготовлен из-за того, что Севастополь не был добавлен к перечню городов федерального значения по некоторым положениям Градостроительного кодекса.

Законопроект распространяет действие ряда статей кодекса, предусматривающих особенности осуществления градостроительной деятельности в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и на Севастополь. Изменения позволят устранить неоднозначность правового регулирования.

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