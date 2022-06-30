Москва, , 15:12 — REGNUM Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, регулирующий вопросы внесения изменений в генеральный план поселений, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Согласно поправкам в Градостроительный кодекс, в случаях, установленных законодательством субъектов РФ о градостроительной деятельности, внесение в генеральный план изменений может осуществляться применительно к части населенного пункта.

В случае подготовки изменений в генплан поселения, генплан городского округа применительно к территории одного или нескольких населенных пунктов, их частей общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в границах территории, в отношении которой принято решение о подготовке изменений. На проведение общественных обсуждений или публичных слушаний отводиться один месяц.

Также с двух месяцев до 15 рабочих дней сокращается срок размещения региональных нормативов градостроительного проектирования на официальных сайтах субъектов РФ.

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