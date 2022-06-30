Москва, 30 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, регулирующий вопросы внесения изменений в генеральный план поселений, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Согласно поправкам в Градостроительный кодекс, в случаях, установленных законодательством субъектов РФ о градостроительной деятельности, внесение в генеральный план изменений может осуществляться применительно к части населенного пункта.

В случае подготовки изменений в генплан поселения, генплан городского округа применительно к территории одного или нескольких населенных пунктов, их частей общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в границах территории, в отношении которой принято решение о подготовке изменений. На проведение общественных обсуждений или публичных слушаний отводиться один месяц.

Также с двух месяцев до 15 рабочих дней сокращается срок размещения региональных нормативов градостроительного проектирования на официальных сайтах субъектов РФ.