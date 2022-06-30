Москва, , 15:12 — REGNUM В Москве на здании посольства США вывесили флаг ЛГБТ, сообщает телеграм-канал американской дипломатической миссии.

Посольство США. Москва Pars

В посольстве пояснили, что акция проводится в честь месяца «гордости» секс-меньшинств, который отмечается в США и некоторых других странах.

«Независимо от того, заявляют они о себе открыто или нет, представители ЛГБТКИ+ играют неотъемлемую роль в каждом обществе и продолжают вносить важный вклад в его развитие, как это было на протяжении всей истории», — заявили в посольстве.

Отметим, что здание американского диппредставительства находится на площади ДНР.

Также в Москве флаг в поддержку ЛГБТ подняло и посольство Великобритании.