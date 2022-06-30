Москва, 30 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Переговоров с президентом Шри-Ланки Готабайей Раджапакса нет в графике российского лидера Владимира Путина. Об этом 30 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шри-Ланка на карте

«Нет, никакого телефонного разговора в настоящий момент в графике Путина нет с руководителем Шри-Ланки», — сказал Песков.

Он добавил, что если такое обращение поступит по дипломатическим каналам, то оно будет рассмотрено.

Ранее издание The Daily Mirror со ссылкой на источник, близкий к администрации президента Шри-Ланки, сообщил, что Раджапакса направил Путину письмо с просьбой о помощи в закупках нефти.