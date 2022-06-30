Новосибирск, , 15:15 — REGNUM В Новосибирске родственники военных, погибших во время специальной операции на Украине, а также в Сирии, будут получать 200 тысяч рублей на погребение и возведение памятника. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Изменения в документ о порядке погребения людей с особыми заслугами перед страной и Новосибирском внесены после случая, произошедшего накануне в Первомайском районе, где родственники заплатили, чтобы погибший во время спецоперации военный был захоронен на сервисной территории, за благоустройством которой следят.

«Чтобы впредь подобных случаев не было, после обсуждения с депутатами сегодня я внёс изменения в нормативную базу Новосибирска. В соответствии с ней мы внесли изменения в документ о порядке погребения людей с особыми заслугами перед государством и городом Новосибирском, — цитирует Локтя редакция «НГС Новости». — Мы этот перечень пополнили, добавили в него погибших в ходе специальной военной операции на Украине, в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в республике Сирия».

Он уточнил, что родственники погибших будут получать 100 тысяч рублей на погребение, ещё 100 тысяч — на возведение памятника.