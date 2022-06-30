Минск, 30 июня, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия способны выстроить такую конструкцию отношений, какой будут завидовать другие страны мира, однако они не намерены никого инкорпорировать. Об этом 30 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав — не то (в состав — ред.) Беларуси Россию, не то России Беларусь. Мы достаточно умны, чтобы два независимых государства могли выстроить такую конструкцию наших отношений, что позавидуют в мире и другие. Мы к этому идем, движемся», — приводит его слова пресс-служба белорусского лидера.

При этом Лукашенко напомнил, что с момента установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией 30 лет и большую часть этого времени он занимает пост главы республики.

«Я все время слышу: завтра поглощение, завтра инкорпорация… 30 лет прошло. Не инкорпорировали, не поглотили, ничего не увезли. А если уж откровенно, то мы от России получаем все то, что надо суверенному независимому государству», — пояснил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии достаточно сил и средств для доставки грузов в Калининградскую область без войн и напряжения.