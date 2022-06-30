Копейск, Челябинская область, 30 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области на одном из промышленных предприятий погиб рабочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла ещё днём 28 июня. На промышленном объекте было найдено тело 34-летнего рабочего.

По предварительной информации, мужчина погиб при демонтаже металлоконструкций. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.