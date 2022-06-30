Йошкар-Ола, , 15:09 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 30 июня лечение получают 30 пациентов, из них у семи человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Подготовка к выходу в «красную зону» Андрей Лавренчук (с) ИА REGNUM

У всех пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 23 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние семи пациентов оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) подключен один человек. Восемь пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы три человека, выписаны три пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня выздоровели с начала пандемии 43 554 жителя республики, за последние сутки выписаны пять человек после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 716 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки.