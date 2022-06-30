Москва, , 15:08 — REGNUM Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому расчет по внешним облигационным займам будет осуществляться в российских рублях, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно документу, до 1 января 2023 года будет приостановлено действие положения Бюджетного кодекса РФ, по которому обязательства Российской Федерации и региона, возникшие в результате эмиссии соответствующих государственных ценных бумаг, составляющие внешний долг и удостоверяющие право на получение доходов в денежной форме или погашение в денежной форме, подлежат оплате в иностранной валюте.

На этот же срок приостанавливается действие положения Бюджетного кодекса, по которому доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития территорий, действующего на день внесения проекта о федеральном бюджете в Госдуму.

Ранее в Минфине пояснили, что приостановка этой нормы позволит при формировании законопроекта о федеральном бюджете на трехлетний период изменения налогового законодательства, которые еще разрабатываются.

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