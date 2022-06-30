Москва, , 15:12 — REGNUM Между Россией и США нет и не ожидается контактов по стратегической стабильности. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 30 июня журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Нет, к сожалению, пока каких-то планов осязаемых нет на этот счёт», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, планируют ли контактировать по теме обеспечения стабильности президенты двух стран.

Песков также подтвердил, что у Путина не было контактов с американским президентом Джо Байденом за время проведения спецоперации РФ на Украине.

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