Йошкар-Ола, , 15:08 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 30 июня выздоровели с начала пандемии 43 554 жителя республики, за последние сутки выписаны пять человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 716 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали одного пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 29 июня лечение получали 30 пациентов, из них у восьми человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех пациентов диагностирована пневмония.