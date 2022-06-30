Орск, Оренбургская область, 30 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области местного жителя привлекли к административной ответственности за дискредитацию российской армии, сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда горда.

Uriston.com Штраф

Молодой человек в социальной сети «В Контакте» оставил комментарий о действиях российских Вооружённых сил, за которым и последовал административный протокол. Орчанин свою вину не признал. Он утверждал, что высказывания не были направлены на дискредитацию армии в ходе специальной военной операции на Украине.

Суд учёл все обстоятельства дела и вынес решение о штрафе. Его сумма составила 30 тыс. рублей