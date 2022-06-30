Красногорск, 30 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В подмосковном городе Коломна идет к завершению строительство комплексной поликлиники. Об этом 30 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

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«Сейчас на объекте завершаются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем. На прилегающей территории ведутся работы по обустройству подъездных путей. По проекту здесь будет устроен круговой проезд для спецавтомобилей, а также парковка для сотрудников и посетителей поликлиники», — сказано в сообщении.

Медицинское учреждение будет рассчитано на 600 посещений в смену. Введение его в эксплуатацию решит проблему дефицита площадей. За ним закрепят свыше 50 тыс. жителей. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.