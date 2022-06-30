Москва, , 15:05 — REGNUM Госдума приняла во втором чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс, который дает родителям возможность получить ряд социальных налоговых вычетов за услуги, оказанные их детям-студентам. в возрасте до 24 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, вычет можно будет получить за платные медицинские услуги, которые были оказаны детям до 24 лет, если на тот момент они обучались по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

При аналогичных условиях также вычет можно будет получить за физкультурно-оздоровительные услуги, которые были оказанные детям до 24 лет.

Также право на получение указанных вычетов распространяется на опекунов или попечителей над гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения опеки или попечительства, если указанные граждане являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет.

Сейчас эти льготы есть у родителей детей в возрасте до 18 лет.

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