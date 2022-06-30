Москва, , 15:05 — REGNUM Госдума приняла во втором чтении, основном чтении законопроект, направленный на обеспечение развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Документ предусматривает ряд поправок в Налоговый кодекс, среди которых освобождение от обложения НДФЛ доходов от реализации золота в слитках, полученных в 2022 и 2023 годах. Положение распространяется на доходы физических лиц, полученные начиная с 1 января 2022 года.

Также от НДФЛ освобождаются доходы, полученные по вынужденным сделкам, совершенным в целях вывода из-под незаконных ограничений, наложенных недружественными странами, предприятий, принадлежащих физическим лицам, в отношении которых введены санкции.

Устанавливается, что при переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента — налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по соответствующему брокерскому договору на указанную «промежуточную» дату исчисление и удержание НДФЛ не производится.

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