Москва, , 15:05 — REGNUM Реакция Совета Безопасности России на заморозку российских активов достаточно показательна, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

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«Ответственность за принятие решения о заморозке, очевидно, лежит на той части западного истеблишмента, которая, по логике, должна скрупулёзно оберегать основные догмы Бреттон-Вудской системы, одной из которых является неприкосновенность частной собственности.

Более того, указанные действия идут в разрез с положениями Хартии Европейского союза по правам человека. Согласно ст. 17 хартии, каждое лицо вправе иметь в собственности имущество, которое оно приобрело на законных основаниях, и никто не может быть лишен своей собственности, кроме как по соображениям общественной пользы и на законных основаниях.

Подобное положение содержится и в Европейской конвенции по правам человека. В соответствии со ст. 1, каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение собственности, и никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом. Как видно из практики, оба этих положения существенным образом нарушены.

Заморозка активов России западными странами способна стать триггером, который запустит процессы демонтажа мироустройства, построенного на фундаменте Бреттон-Вудских соглашений, ибо риски становятся превалирующими и практически не хеджируемыми в актуальных условиях и практиках.

Кризис доверия между национальными субъектами экономических отношений, который обязательно возникнет на фоне подобных действий, может быть крайне разрушительным по своим воздействиям на мировую экономику», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил, что заморозка российских активов на Западе является одной из величайших краж в истории.

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