Уфа, , 15:07 — REGNUM Старший советник юстиции Галина Садыкова назначена прокурором Хайбуллинского района Башкирии сроком на пять лет. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Назначение Orenburg-gov.ru

Сообщается, что соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России.

Отмечается, что Садыкова родилась в 1976 году в Зианчуринском районе, в 2004 году стала выпускницей Оренбургского государственного университета по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры Башкирии работает с октября 2003 года. Занимала должности помощника, заместителя прокурора Хайбуллинского района, прокурора Зианчуринского района.

Не раз поощрялась генеральным прокурором России и прокурором Башкирии за примерное исполнение служебных обязанностей, была награждена знаком отличия «За верность закону» III степени.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен Ишимбайский межрайонный прокурор.