Стокгольм, 30 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Швеция направит на Украину дополнительное вооружение, заявил 30 июня министр обороны страны Петер Хультквист, как сообщает шведская газета Aftonbladet.

Government.se Петер Хультквист

Стоимость этого пакета помощи составит 500 млн шведских крон (49 млн долларов). Он включит в себя противотанковые орудия, оборудование для разминирования и пулеметы.

«На этот раз речь идет о материальной поддержке, которую специально запросила Украина», — заявил Хультквист.

Ранее Швеция уже предоставляла Украине финансовую поддержку в общей сложности на сумму 110 миллионов шведских крон. На этот раз, однако, будет предоставлена материальная помощь.

«Важно, чтобы поддержка Украины со стороны демократических стран Европы была постоянной и долгосрочной», — подчеркнул Хультквист.

Когда конкретно будут осуществляться поставки, министр не рассказал, но уверил, что это должно произойти как можно скорее.

На вопрос о том, повлияет ли членство Швеции в НАТО на дальнейшую военную поддержку Украины, Хультквист ответил отрицательно.