Париж, 30 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО, который состоялся в Мадриде (Испания), заявил, что НАТО не нацелен против Китая, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Что касается отношений с Китаем, Эммануэль Макрон заверил, что «НАТО — это не союз против Китая».

«Существует китайская проблема, но альянс не ищет нового врага», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит НАТО стал поводом для «очень важного шага» в отношении вступления Швеции и Финляндии.