Грозный, 30 июня 2022, 15:02 — REGNUM Российские подразделения совместно с народной милицией Луганской Народной Республики взяли под свой контроль уже половину населенного пункта Приволье. Из него бегут оставшиеся в живых военные СВУ и члены националистических батальонов. Следующим за Привольем населенным пунктом станет Новодружеск, а затем и Лисичанск. О ситуации в районе города сообщил 30 июня глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что он взят практически в кольцо.
Ранее Кадыров сообщил, что сегодня, 30 июня, в четыре часа утра бойцы из Чечни и второго корпуса народной милиции ЛНР переплыли реку в районе Приволья со стороны населенных пунктов Старая Краснянка и Кременная и приступили к зачистке территории города.
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